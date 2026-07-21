Με Ελουστόντο και νέα πρόσωπα στο Λούμπλιν ο ΠΑΟΚ - Η πρώτη αποστολή της σεζόν!

Με τον Αρίτζ Ελουστόντο θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία, για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου (24/7 20:00) - «Μέσα» και οι Άλι, Χατζηδιάκος, Σανταμαρία

Αποστολή στην Πολωνία

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε σήμερα (21/7) την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν, ενώ αύριο (22/7) αναχωρεί για το Λούμπλιν της Πολωνίας.

Εκεί, θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ντιναμό Κιέβου, έχοντας στην αποστολή όλα τα φετινά μεταγραφικά του αποκτήματα, καθώς ο Αρίτζ Ελουστόντο «φώναξε» παρών και θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή.

«Μέσα» και ο Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος επέστρεψε τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι Τάχα Άλι, Μπατίστ Σανταμαρία και Παντελής Χατζηδιάκος.

