Με Ελουστόντο και νέα πρόσωπα στο Λούμπλιν ο ΠΑΟΚ - Η πρώτη αποστολή της σεζόν!

Αποστολή στην Πολωνία
Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε σήμερα (21/7) την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν, ενώ αύριο (22/7) αναχωρεί για το Λούμπλιν της Πολωνίας.
Εκεί, θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ντιναμό Κιέβου, έχοντας στην αποστολή όλα τα φετινά μεταγραφικά του αποκτήματα, καθώς ο Αρίτζ Ελουστόντο «φώναξε» παρών και θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή.
«Μέσα» και ο Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος επέστρεψε τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι Τάχα Άλι, Μπατίστ Σανταμαρία και Παντελής Χατζηδιάκος.
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία. #PAOKDKV #UEL #PAOK #NewEra pic.twitter.com/kbQFJFWLNT— PAOK FC (@PAOK_FC) July 21, 2026