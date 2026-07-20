Νέα «βόμβα» στην αγορά: «Ο Χεζόνια ενημέρωσε τη Ρεάλ πως πάει στο ΝΒΑ»!

Ο Μάριο Χεζόνια ενημέρωσε τη Ρεάλ πως αποχωρεί από τη Μαδρίτη, κάνοντας χρήση του NBA out στο συμβόλαιό του!

Ο Κροάτης φόργουορντ ήταν εδώ και καιρό... φευγάτος από τη "Movistar Arena" και το NBA out στο συμβόλαιό του έληγε στις 20 Ιουλίου. Στην Ισπανία ανέφεραν πως ο «Σούπερ Μάριο» έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, για να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη, όμως στο συμβόλαιό του υπήρχε ρήτρα μόνο για την αγορά του «μαγικού κόσμου», έναντι 850 χιλιάδων δολαρίων.

Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, ο Χεζόνια βρήκε την... έξοδο από τη Ρεάλ, μέσω του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Τσέμα ντε Λούκας, ο 31χρονος φόργουορντ ενημέρωσε τους Μαδριλένους πως η ρήτρα θα καταβληθεί από ομάδα του ΝΒΑ άμεσα και η παρουσία του στη Ρεάλ θα ολοκληρωθεί έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Θυμίζουμε πως ο Χεζόνια ήταν το Νο. 5 στο NBA Draft 2015 και στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη αγωνίστηκε από το '15 μέχρι το 2020 με τους Μάτζικ, τους Νικς και τους Μπλέιζερς, προτού επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού τον Φεβρουάριο του 2021.