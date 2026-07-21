O Νίμπο βρέθηκε μια ανάσα από την επιστροφή του στη Μακάμπι

Μια ανάσα από τη μεγάλη επιστροφή στη Μακάμπι Τελ Αβίβ βρέθηκε ο Τζος Νίμπο, όμως το deal «ναυάγησε» την τελευταία στιγμή, με την Μπαρτσελόνα να τον κάνει δικό της.

Παρότι ο Αμερικανός σέντερ είχε αρχική προσυμφωνία με τους «μπλαουγκράνα», οι διοικητικές αναταράξεις στην ισπανική ομάδα άνοιξαν ένα παράθυρο ευκαιρίας. Η Μακάμπι μπήκε σφήνα, ξεκινώντας προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον παίκτη, ο οποίος εμφανίστηκε θετικός στο να φορέσει ξανά τα κίτρινα, όπως αναφέρει το ισραηλινό Sport5.

Το οικονομικό παρασκήνιο της υπόθεσης κρίθηκε στις λεπτομέρειες: η Αρμάνι Μιλάνο διατηρούσε buy-out 900.000 δολαρίων, το οποίο η Μακάμπι δεχόταν να πληρώσει. Ο Νίμπο ζήτησε αρχικά 2.9 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ η Μακάμπι του προσέφερε 2.2 εκατομμύρια. Παρά την υποχώρηση του παίκτη στα 2.7 εκατ., η διαφορά των 500 χιλιάδων δολαρίων δεν καλύφθηκε ποτέ.

Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα, έχοντας ήδη χάσει τον Μόουζες Ράιτ που κατέληξε στην Αρμάνι, δεν είχε περιθώρια για νέα απώλεια. Οι Καταλανοί επέστρεψαν άμεσα με πρόταση που κάλυπτε πλήρως τις οικονομικές απαιτήσεις του Νίμπο, «κλειδώνοντας» την υπογραφή του και αφήνοντας τη Μακάμπι με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία.