Κυψέλη: Παραμένει το μυστήριο, το πτώμα δεν ανήκει στην Κινέζα από την Αρτέμιδα

Παραμένει το θρίλερ στην Κυψέλη με την γυναίκα που βρέθηκε μέσα στην βαλίτσα, και τρεις ημέρες μετά, δεν έχει καταστεί εφικτό να ταυτοποιηθεί.

Η εξέταση DNA που έγινε δεν έδωσε κάποιο σημαντικό στοιχείο, πέραν του του ότι επιβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται για την Κινέζα που έχει εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα οι συγγενείς της οποίας αγωνιούν για την τύχη της.

Αίσθηση έχει προκαλέσει ότι δεν έχει αναζητήσει κάποιος την γυναίκα. Από τα αποτυπώματά της ήταν αδύνατη η ταυτοποίησή της καθώς δεν βρέθηκε προηγούμενη αναφορά στην βάση.

Aπό την νεκροψία εξακριβώθηκε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της πέντε 24ωρα πριν βρεθεή νεκρή. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο προκειμένου οι αρχές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένους ελέγχους στα βίντεο από τις κάμερες της περιοχής, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία. Από την νεκροψία δεν έγινε σαφές ούτε το αίτιο θανάτου.

Πηγή: iefimerida.gr