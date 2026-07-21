Κομνιανίδης: «Αυτό το Ευρωμπάσκετ είναι μόνο η αρχή για όλους μας» (pics)

Η Εθνική Νέων Ανδρών έφτασε σε κάτι, που μόνο αμελητέο δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Οι μαχητές του Κώστα Παπαδόπουλου, αντανακλώντας την νοοτροπία και την προσέγγιση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κράτησαν ψηλά τη σημαία και η «γαλανόλευκη» βρέθηκε για ακόμη μια φορά στην κορυφαία πεντάδα της Ευρώπης.

Μετά την ήττα από τη Σερβία στα προημιτελικά, η… φλόγα δεν έσβησε για την Εθνική Ομάδα, η οποία με κυρίαρχες εμφανίσεις κόντρα σε Γερμανία και Τουρκία, έκλεισε το Ευρωμπάσκετ U20 της Λιουμπλιάνα με χαμόγελο, όπως και υποσχέσεις για το μέλλον των παιδιών, που αγωνίστηκαν.

«Ημασταν μαχητές έως το τέλος»

Ο Γιάννης Κομνιανίδης είχε επίσης τη δική του συμβολή στην πορεία της Εθνικής Νέων Ανδρών, με τον ίδιο να αναφέρει, ότι «είμαστε παίκτες και θέλουμε να κερδίζουμε. Θέλαμε κάτι καλύτερο και μπορεί να πικραθήκαμε με τη Σερβία, αλλά στη συνέχεια παλέψαμε κι αυτό δείχνει πολλά για το σύνολο, που δημιουργήσαμε. Δεν είναι λίγη η πέμπτη θέση στην Ευρώπη, η Εθνική Νέων Ανδρών βρίσκεται εκεί λόγω της δουλειάς, που γίνεται. Κάθε προετοιμασία είναι επίπονη σε αυτή την ομάδα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε. Αν δεν… πονούσαμε, δε θα φτάναμε εκεί κι αυτό το Ευρωμπάσκετ ήταν απλά η αρχή για όλους μας».

Ο διεθνής γκαρντ δίνει μια αφοπλιστική απάντηση και στο ερώτημα για τη σημασία που είχε η κατάκτηση της πέμπτης θέσης. «Πολλοί θα μπορούσαν να πουν… τι 5ος τι 6ος. Για εμάς, λοιπόν, είχε σημασία και ήμασταν μεν απογοητευμένοι μετά την ήττα από τη Σερβία, αλλά η στενοχώρια μας κράτησε μια μέρα. Είπαμε, λοιπόν, όλοι μαζί ότι πάμε για την πέμπτη θέση, γιατί μας άξιζε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό το γκρουπ ομάδων που αποκλείστηκε στα προημιτελικά. Αυτό δείχνει χαρακτήρα και ότι δεν τα παρατάμε, μπορεί να μην ήμασταν οι πιο ψηλοί ή ταλαντούχοι αθλητές, ωστόσο είμαστε μαχητές».

Οι 50 αυτές μέρες της συνύπαρξης των διεθνών μας άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στους διεθνείς μας και ο Γιάννης Κομνιανίδης αναφέρει το πώς βίωσε εκείνος την εμπειρία, από την αρχή έως το τέλος της διαδρομής. «Σχεδόν όλοι ήρθαμε με γεμάτες χρονιές και παιχνίδια. Το να βρεθείς σε ένα τέτοιο σύνολο για 50 μέρες και το να συνδεθείς μαζί τους αγωνιστικά, είναι το δύσκολο. Το κλίμα ήταν ήδη εξαιρετικό μεταξύ μας και αυτό μας βοήθησε και στο αγωνιστικό κομμάτι, αξίζουν συγχαρητήρια επομένως σε όλους. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ο ένας τον άλλο καλύτερο, μπορεί για κάποιους να ήταν το τελευταίο καλοκαίρι στην Εθνική και η κατάληξη μας χαροποιεί, αυτή είναι η ζωή μας», εξηγεί.

Ο ίδιος, πάντως, είχε μια ιδιαίτερη αφιέρωση να κάνει για το τέλος. «Ευχαριστώ την οικογένεια και την κοπέλα μου. Η στήριξή τους είχε τη δική της σημασία», συμπληρώνει.

Πηγή: basket.gr