ΑΕΚ: Τα παιχνίδια που ανέβασαν τις… μετοχές του Κάνγκουα (vid)

Το SDNA εστιάζει στις βραδιές που… διαφήμισαν το ταλέντο του 27χρονου διεθνούς μέσου από την Ζάμπια με τη φανέλα της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα κι ενώ ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια έραψε στην στολή του το...παράσημο του MVP του ισραηλινού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν (2025-26).

Δεν ξεχώρισε μόνο για τους αριθμούς του (12 γκολ - 9 ασίστ), αλλά κυρίως για τις εμφανίσεις του στα μεγάλα παιχνίδια.

14 Σεπτεμβρίου 2024: Έβαλε δύσκολα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η πρώτη εμφάνιση που προκάλεσε αίσθηση ήρθε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρά την ήττα της Χάποελ Μπερ Σεβά με 1-0, ο Κάνγκουα ήταν ο ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε από τους φιλοξενούμενους, αποτελώντας τη βασική πηγή κινδύνου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι αναλύσεις μετά το παιχνίδι στάθηκαν στην ικανότητά του να μεταφέρει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή, αλλά και στη διάθεσή του να πιέζει αδιάκοπα τους αντιπάλους.

1 Ιανουαρίου 2025: Το ντέρμπι κορυφής που επιβεβαίωσε την ποιότητά του

Το κορυφαίο ίσως παιχνίδι του για την σεζόν 2024-25, ήταν το 2-2 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Turner Stadium» σε ντέρμπι κορυφής.

Στο 61ο λεπτό ο Κάνγκουα έκλεψε την μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, διένυσε αρκετά μέτρα και με χαμηλό δεξί σουτ άνοιξε το σκορ για τη Χάποελ, σε μία φάση που χαρακτηρίστηκε από αρκετά Mέσα ως μία από τις καλύτερες προσωπικές ενέργειες της αγωνιστικής.

Πέρα από το γκολ, είχε συνεχή παρουσία στην ανάπτυξη της ομάδας, συμμετείχε στις μεταβάσεις και ήταν ο μέσος που έδινε τον ρυθμό στη Χάποελ απέναντι στον βασικό διεκδικητή του τίτλου.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 2-2, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις.

Τα παιχνίδια με τη Μακάμπι Χάιφα

Εξίσου υψηλές ήταν οι απαιτήσεις στα παιχνίδια απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα, όπου ο Κάνγκουα αποτέλεσε σταθερά σημείο αναφοράς στον άξονα.

Η ικανότητά του να καλύπτει μεγάλους χώρους, να ανακτά κατοχές και να πατά περιοχή όταν η φάση το απαιτούσε ήταν στοιχεία που επαναλαμβάνονταν στις αγωνιστικές αναλύσεις της σεζόν.

Δεν λειτουργούσε ως ένας καθαρός δημιουργός ούτε ως αμυντικό χαφ, αλλά ως ο παίκτης που ένωνε τις δύο γραμμές της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Γιατί ξεχώρισε στο Ισραήλ

Αυτό που έκανε τον Κάνγκουα να ξεχωρίσει δεν ήταν μόνο τα γκολ ή οι ασίστ. Στο Ισραήλ θεωρείται ένας σύγχρονος box-to-box μέσος, που μπορεί να κερδίσει μονομαχίες, να μεταφέρει την μπάλα με ένταση και να εμφανιστεί στην αντίπαλη περιοχή την κατάλληλη στιγμή.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα περισσότερα μεγάλα παιχνίδια της Χάποελ ήταν από τους παίκτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον ρυθμό της ομάδας, γεγονός που εξηγεί γιατί η ΑΕΚ τον έχει τοποθετήσει τόσο ψηλά στη μεταγραφική λίστα.