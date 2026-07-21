«Η Φενέρμπαχτσε θέλει πίσω τον Γκούντουριτς, αλλά...»

Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως... ψήνεται για την επιστροφή του Μάρκο Γκούντουριτς, αλλά ο Σέρβος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο.

Η «Φενέρ» ενδιαφέρεται «ζεστά» για την περίπτωση του Σέρβου γκαρντ - φόργουορντ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Άλλωστε, ο Γκούντουριτς αγωνίστηκε δύο φορές στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης (20-17-2019 και 2020-2025) και κατέκτησε την Euroleague υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Στην Τουρκία, λοιπόν, σημειώνουν πως το όνομά του βρίσκεται ψηλά στη λίστα του «Σάρας» και πως η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε θα έβλεπε με θετικό μάτι την επιστροφή του.

Ωστόσο, το ιταλικό "backdoorpodcast" τονίζει πως κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Ο Γκούντουριτς δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο μέχρι το 2028 (έναντι 2,7 εκατ. ευρώ ετησίως) και προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια... ενόχληση προς τους ανθρώπους των πρωταθλητών Ιταλίας.