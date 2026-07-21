Στη Σερβία για δύο φιλικά η Εθνική Κορασίδων - Τι δήλωσε η αρχηγός της ομάδας

Στο Βελιγράδι βρίσκεται από σήμερα η Εθνική Κορασίδων για να δώσει δύο φιλικά απέναντι στη Σερβία ενόψει του Eurobasket U16 στα Ιωάννινα.

Η ελληνική ομάδα θα παίξει την Τετάρτη (22/7) και την Πέμπτη (23/7) δύο δυνατούς φιλικούς αγώνες στο Βελιγράδι με αντίπαλο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας), το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα (6-11/8), στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας» στα Ιωάννινα.

«Μέχρι στιγμής η προετοιμασία έχει πάει αρκετά καλά. Όλα τα κορίτσια δουλεύουμε καθημερινά στο 100% με στόχο να πάμε στο Ευρωμπάσκετ όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε», δήλωσε η αρχηγός της ομάδας Λιλή Βουγιούκα, η οποία μίλησε για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στους φιλικούς αγώνες με τη Ρουμανία την προηγούμενη εβδομάδα. «Έχουμε ακόμη πολλά κενά. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, αλλά γενικά παρουσιάσαμε μια πολύ καλή εικόνα. Ειδικά στον δεύτερο αγώνα με τη Ρουμανία παλέψαμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας κοιτώντας πλέον μπροστά μας τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Σερβία τα οποία περιμένουμε ότι θα είναι αρκετά δυνατά».

Το Ευρωμπάσκετ απέχει περίπου 20 ημέρες από την πρεμιέρα του με τη νεαρή αθλήτρια να δηλώνει ότι ανυπομονεί για την έναρξη της διοργάνωσης. «Προσωπικά ανυπομονώ πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη που η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας γιατί θα έχουμε την στήριξη των φιλάθλων. Δουλεύουμε πάρα πολύ, γιατί όλες οι παίκτριες θέλουμε να πάμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η δύναμη της έδρας θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα. «Το γεγονός ότι θα παίξουμε στην έδρα μας δεν πιστεύω ότι μας πιέζει. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα μας ενθαρρύνει περισσότερο και θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλή απόδοση».

Ένα από στοιχεία που διακρίνει την τωρινή Εθνική Κορασίδων, η οποία αποτελεί τη βάση της επόμενης γενιάς του μπάσκετ γυναικών, είναι η ομοιογένειά της, με την αρχηγό της ομάδας να επισημαίνει την καλή χημεία που υπάρχει μεταξύ των αθλητριών. «Είμαστε μία «φουρνιά» αθλητριών πολύ δεμένη μεταξύ μας. Είμαστε σαν οικογένεια και προσπαθούμε κάθε μέρα να περνάμε χρόνο μαζί όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό», λέει.

Πόσο εύκολο, όμως, είναι για ένα νέο κορίτσι της ηλικίας των αθλητριών που στελεχώνουν την Εθνική Κορασίδων να περνά το καλοκαίρι μακριά από την οικογένεια και τους φίλους του, την ώρα που οι συνομήλικές του απολαμβάνουν τις χαρές της εποχής; «Προσωπικά δεν με απασχολεί», απαντά η Λιλή Βουγιούκα. «Αυτό που κάνω είναι επιλογή μου και είμαι τυχερή που βρίσκομαι στην Εθνική ομάδα. Δεν παραπονιέμαι που αυτό το διάστημα είμαι μακριά από την οικογένειά μου. Άλλωστε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, περνάω αρκετό χρόνο μαζί της. Έχω κάνει τόσες θυσίες για να βρίσκομαι εδώ που είμαι σήμερα και δεν μετανιώνω γι’ αυτές. Θα το έκανα ξανά και ξανά!»

Η αποστολή της Εθνικής Κορασίδων για την Σερβία:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν Ύψος Ομάδα Ευαγγελία Βογιούκα 25.02.2010 1.88 ΚΑΟ Μελισσίων Ηλιάνα Παγώνα Δανιήλ 17.08.2010 1.72 Αθηναϊκός Λίσα Ιτόγια 30.03.2010 1.73 Παναθλητικός Όλγα Κυναμέα 27.02.2010 1.74 Παναθλητικός Ρέα Λάσκαρη 05.03.2010 1.81 Μαρούσι Μαριάννα Μαλλιαρού 30.06.2010 1.90 Μαρούσι Στυλιανή Μανάβη 23.08.2011 1.75 ΠΑΟΚ Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου 20.04.2011 1.70 Παναθηναϊκός Πανγκέλα Μπεκίρι 26.06.2010 1.75 ΠΑΟΚ Νεφέλη Σκούμα 06.08.2010 1.78 Παναθλητικός Μαριάνθη Τουλούπη 05.05.2010 1.65 Παναθηναϊκός Αναστασία Χαλαμπαλάκη 05.06.2010 1.77 ΟΦΗ Καλλιόπη Παναγιώτα Χουσελά 06.07.2010 1.58 Πρωτέας Βούλας Αριάδνη Βλάχου 29.04.2011 1.85 Αγ. Νικόλαος Παλλήνης

Το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας

Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου

Β. Προπονητή: Χρήστος Σκαλωμένος, Θωμάς Ντίκας

Γυμναστής: Μίλτος Κούναβος

Φυσικοθεραπεύτρια: Ιωάννα Στραχίνη

Γιατρός: Λάμπρος Λάσδας

Team Manager: Ιωάννα Ρήγα