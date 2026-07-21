ΑΕΚ για παραχώρηση Sunel Arena: «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση»

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στην παραχώρηση της Sunel Arena στην ομάδα για τα επόμενα 49 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Tην 22α Ιουνίου 2020, υπεγράφη η εκμίσθωση του Ολυμπιακού Κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ, για 10+10 χρόνια.



Tην 21η Ιουλίου 2026, συντάχθηκε το σχέδιο νόμου τού Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρα 136-140), που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στη ρύθμιση για την παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, ήτοι έως το 2075!



Η συζήτησή τού σχεδίου νόμου ξεκινά μεθαύριο Πέμπτη, 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.



Ένα… αιώνιο πρόβλημα της «Βασίλισσας» βρίσκει για πάντα λύση!



Η οικογένεια της «Βασίλισσας» αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς την ελληνική Κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκομένους για την πρωτοβουλία.



Ειδική μνεία και θερμές ευχαριστίες, αξίζει να αποδώσουμε από πλευράς της ΑΕΚ προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μετά από συντονισμένες και άοκνες προσπάθειες, κατάφερε να φέρει εις πέρας αυτό το πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ομάδας μας αποτέλεσμα, που δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες για επενδύσεις στην εγκατάσταση, προς όφελος του Συλλόγου, των φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού.



Η «Βασίλισσα», που μ’ εξαίρεση την ολιγοετή παρουσία της στο εμβληματικό «Γεώργιος Μόσχος», δεν είχε έδρα και χρειάστηκε η περιπλάνηση σε περισσότερα από 20 γήπεδα, για να στεγάσει τα όνειρά της, αποκτά για τις επόμενες γενεές το «Σπίτι» της, τη SUNEL Arena, το οποίο μετέτρεψε σε «Παλάτι», με δικά της χρήματα και πρόκειται να δαπανήσει και άλλα για να το αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, χωροθετούνται οι Σχολές και Ακαδημίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και η Εθνική Αρχειοθήκη Οπτικοακουστικού και Ψηφιακού Περιεχομένου, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.



Ο δρόμος είναι διάπλατα ανοικτός για τα σπουδαία, που έρχονται…



Προχωράμε»...