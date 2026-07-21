Παναθηναϊκός: Χωρίς περιορισμούς στην χωρητικότητα στην ρεβάνς με Πάκσι

Χωρίς περιορισμούς στην χωρητικότητα θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ την Πάκσι, στις 30 Ιουλίου.

Το «Τριφύλλι» φιλοξενείται την Πέμπτη (23/7) από την Πάκσι στην Ουγγαρία και μια εβδομάδα αργότερα θα υποδεχθεί την αντίπαλό του στο ΟΑΚΑ, στο ματς που θα κρίνει και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα, εκεί όπου έχουν πωληθεί και τα εισιτήρια διαρκείας, ενώ εάν υπάρξει ανάγκη ενδέχεται να ανοίξει και το πάνω διάζωμα για τις ανάγκες του κόσμου.

Ουσιαστικά οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα έχουν ως συνέπεια κάποιους περιορισμούς στην προσβασιμότητα, αλλά όχι και στην χωρητικότητα του Σταδίου.