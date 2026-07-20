Έσπασε τα κοντέρ ο Γιαμπουσέλε, τι έδειξε η λιπομέτρηση!

Ενθουσιασμένοι είναι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού Aktor με τη σωματική κατάσταση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA.

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ - σέντερ έφτασε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, πέρασε με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ», ενώ επισκέφτηκε και το "Telekom Center", για να δει από κοντά το νέο «σπίτι» του.

Ο πρώην NBAer, λοιπόν, άφησε με το... καλησπέρα εξαιρετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους του «τριφυλλιού». Ο λόγος;

Η λιπομέτρηση του «θωρηκτού» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξε πως ο νέος σταρ της ομάδας έχει μονοψήφιο (!) αριθμό λίπους. Φυσικά, η παραπάνω μέτρηση γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή τόσο αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του Γιαμπουσέλε, όσο και το γεγονός πως το «φυσιολογικό» για τους σέντερ στην Ευρώπη είναι να έχουν 10-12% λίπος.

Το ακόμα πιο «τρομερό» της υπόθεσης; Αυτή η μέτρηση έγινε στα μέσα Ιουλίου, δηλαδή σε περίοδο διακοπών και όχι έπειτα από την προετοιμασία της ομάδας ή κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αν μη τι άλλο, ο Γάλλος δείχνει τον επαγγελματισμό του και το πόσο σκληρά δουλεύει και οι «πράσινοι» είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από την πρώτη στιγμή με όσα βλέπουν από εκείνον.