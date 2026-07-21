Η Μπαρτσελόνα θα έχει συνάντηση με τον Φεράν Τόρες για το μέλλον του

Οι Καταλανοί θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον «χρυσό σκόρερ» της Ισπανίας στον τελικό του Mundial, παρά την φερόμενη συμφωνία του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα έχουν κανονίσει συνάντηση με τον Φεράν Τόρες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το μέλλον του 26χρονου επιθετικού.

Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να διατηρήσουν στο δυναμικό τους τον Φεράν Τόρες, προσφέροντας του επέκταση συμβολαίου, αφού η τρέχουσα συμφωνία λήγει σε έναν χρόνο.

Από την πλευρά του ο Φεράν Τόρες φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν και στην συνάντηση με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα θα του ενημερώσει για την απόφασή του.

Αν δεν γεφυρωθεί το χάσμα που έχει προκύψει ανάμεσα στις δύο πλευρές, τότε η Μπαρτσελόνα θα μπει σε διαπραγματεύσεις με τους Παριζιάνους για να βρεθεί η χρυσή τομή της μεταγραφής του Φεράν Τόρες.