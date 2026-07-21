Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Φαν Ντρόνγκελεν - Η εκκρεμότητα για να δηλωθεί ενόψει Πάκσι

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

O Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ενσωματώθηκε στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι με την Πάκσι. Η μοναδική εκκρεμότητα προκειμένου να δηλωθεί στην λίστα της UEFA είναι η αποστολή του δελτίου του από τη Σάμσουνσπορ, κάτι που, σύμφωνα με τους Τούρκους, θα γίνει αύριο (Τετάρτη).

Το βάρος του προγράμματος έπεσε στην τακτική προσέγγιση ενόψει και της αναμέτρησης στην Ουγγαρία, με τον Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δουλεύουν εκτενώς τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Μετά την προθέρμανση, οι ποδοσφαιριστές πέρασαν σε ασκήσεις τακτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, στις σωστές τοποθετήσεις, στις μεταβάσεις και στις συνεργασίες σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει αναλυτικά τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.