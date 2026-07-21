Ανατροπή και αλλαγή ομίλου για Δόξα Βύρωνος και Αστέρα Μαγούλας!

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό και τον καταρτισμό που είχε ανακοινωθεί, τα δεδομένα ανατρέπονται πλήρως, φέρνοντας νέες ισορροπίες στον αγωνιστικό χάρτη της Γ' Εθνικής.

Η Δόξα Βύρωνος μετακινείται οριστικά στον 8ο όμιλο, ενώ ο Αστέρας Μαγούλας τοποθετείται στον 9ο όμιλο της Γ' Εθνικής. Η εξέλιξη αυτή ανακατεύει, ξανά, την τράπουλα για το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διοργανώσεων, δημιουργώντας νέα δεδομένα στους σχεδιασμούς των ομάδων.

Η επίσημη ενημέρωση:

«Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διοργανώσεων, εγκρίθηκε η αλλαγή ομίλου στις ομάδες Π.Α.Ο. Δόξα Βύρωνα (θα συμμετάσχει στον 8ο όμιλο), Α.Ο. Αστέρας Μαγούλας (θα συμμετάσχει στον 9ο όμιλο) στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία αγωνιστικής περιόδου 2026 - 2027».

Αναλυτικά, οι όμιλοι της σεζόν 2026-2027 στην Γ' Εθνική:

1ος όμιλος: Άρδας Καστανέων Μ.Α.Σ., Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, ΑΟ Ξάνθης, Παύλος Μελάς Κουτσού, Δόξα Δράμας Γ.Σ., Π.Α.Ο. Ποντίων Νέας Αμισού, A.O. Καβάλα, Αετός Οφρυνίου Α.Σ., Μ.Γ.Σ. Ορφέας Ελευθερούπολης, Απόλλων Παραλιμνίου.

2ος όμιλος: Κιλκισιακός Α.Ο., ΠΑΟΚ Κρηστώνης, ΑΕ Πολυκάστρου, Αστήρ Αγίου Νικολάου Α.Σ., Π.Α.Σ. Πανεδεσσαϊκός 2024, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πολίχνης, Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας, Μπάλα Μαγική Α.Σ., Π.Α.Ε. Ακρίτες Συκεών, Μακεδονικός Α.Σ., Ηρακλής Θερμαϊκού Α.Ο.

3ος όμιλος: Βέροια 1960, Φ.Α.Σ. Νάουσα, Α.Σ. Καστοριά 1980, Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας Α.Μ.Π.Σ., Μακεδονικός Σιάτιστας, Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας Φ.Σ., Α.Σ. Βατολάκκου, Αναγέννηση Άρτας Γ.Α.Σ., Π.Α.Σ. Θύελλα Κατσικάς, ΠΑΣ Γιάννινα, Α.Ο. Δόξα Μασχολουρίου 1967.

4ος όμιλος: Ρήγας Φερραίος, Σαρακηνός Βόλου Α.Σ., ΑΟ Ανθούπολης Λάρισας, Π.Ο. Ελασσόνας, Ηρακλής Λάρισας, Πιερικός Σ.Φ.Κ., Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ερμής Εξοχής Γ.Α.Μ.Σ., ΑΕ Καρίτσας, Α.Ο. Διγενής Νεοχωρίου, ΑΟ Τρίκαλα.

5ος όμιλος: Αστήρ Σταυρού Α.Σ., Π.Α.Σ. Λαμία 1964, Α.Π.Σ. Κηφισσός, Αναγέννηση Σχηματαρίου Α.Ε., ΑΟ Θήβα, ΑΟ Νέας Αρτάκης, ΑΟ Καρύστου, Ταμυναϊκός Αλιβερίου, Φωκικός Α.Σ., ΑΟ Αγράφων, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής.

6ος όμιλος: Παναχαϊκή Γ.Ε., Παναιγιάλειος Γ.Σ., Ατρόμητος Πατρών Α.Π.Σ., Α.Ο. Λεβάντε, Παναγρινιακός, Παλληξουριακός Α.Ο., ΠΑΣ Πρέβεζα 2016, Τηλυκράτης Λευκάδας Α.Ο., ΑΕ Λευκίμμης, Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου, ΑΟ Πλαταριάς, Άρης Φιλιατών Α.Ο.

7ος όμιλος: ΑΟ Λουτρακίου, Πέλοψ Κιάτου Γ.Π.Σ., ΠΑΣ Κόρινθος, Π.Α.Ο. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Παναργειακός Α.Π.Ο., Ερμής Κιβερίου Α.Ο., Α.Ο. Αστήρ Βλαχιώτη, Πανθουριακός Α.Σ., ΑΟ Μιλτιάδης, Α.Ο. Τέλος Άγρας, Πανθυρεατικός Α.Ο., Α.Ο. Αστέρας Αμαλιάδας.

8ος όμιλος: Ιωνικός Α.Ο., Εθνικός Πειραιώς, Προοδευτική Νεολαία, Α.Π.Σ. Ένωση Αμφιάλης, Α.Ο. Αιγάλεω, Π.Α.Ο. Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης Γ.Σ., Π.Α.Ο. Δόξα Βύρωνα, Γ.Α.Σ. Ιάλυσος, Γ.Σ. Διαγόρας, Α.Ε.Ρ. Αφάντου, Απόλλων Καλυθιών Α.Ο.

9ος όμιλος: Κυανούς Αστέρας Βάρης Α.Ο., Θύελλα Ραφήνας Π.Α.Σ., Σαρωνικός Αναβύσσου Α.Ο., Αχαρναϊκός Α.Ο., ΑΟ Μικρασιατικός Αστέρας Καισαριανής, ΑΟ Νέας Ιωνίας, Ηλυσιακός Α.Ο., Α.Ο. Ηλιούπολη, Α.Ε. Μυκόνου, Α.Ο. Πανναξιακός, Α.Ο. Αστέρας Μαγούλας.

10ος όμιλος: Π.Ο. Ατσαλένιου, Γιούχτας Αρχανών Α.Ο., Ο.Σ.Φ. Χερσονήσου, Α.Ο. Τυμπακίου, Γ.Σ. Εργοτέλης, Α.Ο. Πανακρωτηριακός, Πλατανιάς, Κισσαμικός - Χανιά, Ρεθυμνιακός Α.Ο., Επισκοπή, ΑΕ Νεάπολης, Α.Ο. Αγίου Νικολάου.