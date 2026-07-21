Ενίσχυση για την Ντιναμό πριν τον ΠΑΟΚ - Ανακοίνωσε τον αμυντικό Σιτς

Ο δεξιός οπισθοφύλακας Ολέκσι Σιτς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ντιναμό Κιέβου, λίγες ώρες πριν τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Την ώρα που οι Ουκρανοί και ο προπονητής Ίγκορ Κόστιουκ, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, «ταλανίζονται» από πολλά προβλήματα τραυματισμών, ήρθε η σειρά των... ενισχύσεων.

Ο λόγος για τον 25χρονος δεξιό μπακ Ολέκσι Σιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ντιναμό Κιέβου, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029, με δυνατότητα ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

Μένει να φανεί αν θα δηλωθεί την ύστατη στιγμή για τα παιχνίδια με τον Δικέφαλο, καθώς όλες οι ομάδες δικαιούνται μέχρι και 24 ώρες πριν τον πρώτο αγώνα- να δηλώσουν μέχρι δύο ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή τους λίστα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ουκρανών:

«Η Ντιναμό ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου δεξιού μπακ Ολέκσι Σιτς, με τον Ουκρανό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Ο Σιτς γεννήθηκε την 1η Απριλίου 2001 στο χωριό Ζόρια της περιφέρειας Ρίβνε και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Καρπάτι Λβιβ. Ανέβηκε γρήγορα από τα τμήματα υποδομής στην πρώτη ομάδα, πραγματοποιώντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 14 Μαρτίου 2020, στο ντέρμπι του Λβιβ απέναντι στη Λβιβ (1-1), για την 23η αγωνιστική της ουκρανικής Premier League.

Από το 2020 έως το 2025 αγωνίστηκε στη Ρουχ Λβιβ, ενώ τη σεζόν 2022/23 παραχωρήθηκε δανεικός στην Κόρτραϊκ του Βελγίου, μετρώντας 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο.

Τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Καρπάτι Λβιβ. Συνολικά στην ουκρανική Premier League έχει καταγράψει 87 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί και δύο φορές στο Κύπελλο Ουκρανίας.

Ο Σιτς είναι επίσης διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, έχοντας πραγματοποιήσει δύο συμμετοχές. Έκανε το ντεμπούτο του στις 19 Νοεμβρίου 2024, στη νίκη της Ουκρανίας επί της Αλβανίας με 2-1 για το Nations League, ενώ αγωνίστηκε και στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Nations League απέναντι στο Βέλγιο (3-1), στις 20 Μαρτίου 2025.»