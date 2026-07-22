ΠΑΟΚ: «Έφυγαν» 6.589 κάρτες διαρκείας σε τρεις ημέρες!

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν, αφού μέχρι στιγμής μετά από τρεις ημέρες που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία έχουν διατεθεί 6.589.

Η ανανεώσει ή η αλλαγή θέσεων διαρκείας του ΠΑΟΚθα συνεχιστεί έως και τις 26 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση των καρτών διαρκείας της νέας σεζόν.

«6.589 και συνεχίζουμε», ανέφερε στο μήνυμά της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την μέχρι τώρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν, αναρτώντας και το link με τους τρόπους διάθεσής τους.