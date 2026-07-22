ΠΑΟΚ: «Έφυγαν» 6.589 κάρτες διαρκείας σε τρεις ημέρες!

Η ανανεώσει ή η αλλαγή θέσεων διαρκείας του ΠΑΟΚθα συνεχιστεί έως και τις 26 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση των καρτών διαρκείας της νέας σεζόν.
«6.589 και συνεχίζουμε», ανέφερε στο μήνυμά της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την μέχρι τώρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν, αναρτώντας και το link με τους τρόπους διάθεσής τους.
6.589 και συνεχίζουμε! #PAOK #NewEra— PAOK FC (@PAOK_FC) July 22, 2026
Aνανέωσε ή άλλαξε τη θέση σου ως τις 26/07 εδώ: https://t.co/Aa12OH3vjJ pic.twitter.com/CaMCW4k71o