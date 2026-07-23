Άντεξε η Ομόνοια και πήρε προβάδισμα πρόκρισης

Η Ομόνοια απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης έναντι της Καϊράτ Αλμάτι, επικρατώντας 1-0, παρά το γεγονός πως υποχρεώθηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο για περίπου μία ώρα αγώνα.

Οι πρωταθλητές Κύπρου έφτασαν στη νίκη χάρη στο τέρμα του Ανδρέου στο 13′, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ενθουσιώδη εκκίνηση.

Στην πορεία της αναμέτρησης η Καϊράτ, η οποία πέρσι θριάμβευσε στα προκριματικά φτάνοντας μέχρι τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ισορρόπησε και στο 34′ απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, λόγω αποβολής του Νέγκο στο 34′.

Το δεύτερο 45λεπτο ανήκε στους Καζάκους που έφτασαν στο 70% κατοχή, δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, δεν μπόρεσαν όμως να αξιοποιήσουν κάποια, με την ομάδα του Νορβηγού τεχνικού Μπεργκ να αντέχει στην πίεση και να πανηγυρίζει τη νίκη.

Σε άλλη αναμέτρηση, η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε στη Βουλγαρία της ρουμανικής Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0, με το αποτέλεσμα να καθορίζει το γκολ του Ντιμιτρόφ στο 8′

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στον 2ο προκριματικό γύρου του Champions League:

Ομόνοια – Καϊράτ Αλμάτι 1-0

Λέφσκι Σόφιας – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0

Εγνατία – Τσέλιε 3-3