Ο κόσμος ψήφισε την κορυφαία ενδεκάδα του Mundial με Βοζίνια και Μέσι (pic)

Κάτω από τα δοκάρια ο κόσμος επέλεξε τον 40χρονο τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ φυσικά στις επιλογές δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Λιονέλ Μέσι.
Από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία, ψηφίστηκαν ο Πέδρο Πόρο, ο Μαρκ Κουκουρέγια και ο Ρόντρι, ενώ και η Γαλλία είχε τρεις εκπροσώπους με Ουπαμεκανό, Ολίσε και Μπαπέ να κερδίζουν την ψήφο των φιλάθλων.
Τέλος, στην κορυφαία ενδεκάδα του Mundial επιλέχθηκαν και οι: Τζουντ Μπέλιγχαμ, Λισάντρο Μαρτίνεζ και Έρλινγκ Χάαλαντ, που πραγματοποίησαν επίσης εξαιρετικές εμφανίσεις στην διοργάνωση.
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