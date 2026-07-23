Ο κόσμος ψήφισε την κορυφαία ενδεκάδα του Mundial με Βοζίνια και Μέσι (pic)

Η FIFA ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα του Mundial που επιλέχθηκε μέσα από τις ψήφους των φιλάθλων.

Κάτω από τα δοκάρια ο κόσμος επέλεξε τον 40χρονο τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ φυσικά στις επιλογές δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Λιονέλ Μέσι.

Από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία, ψηφίστηκαν ο Πέδρο Πόρο, ο Μαρκ Κουκουρέγια και ο Ρόντρι, ενώ και η Γαλλία είχε τρεις εκπροσώπους με Ουπαμεκανό, Ολίσε και Μπαπέ να κερδίζουν την ψήφο των φιλάθλων.

Τέλος, στην κορυφαία ενδεκάδα του Mundial επιλέχθηκαν και οι: Τζουντ Μπέλιγχαμ, Λισάντρο Μαρτίνεζ και Έρλινγκ Χάαλαντ, που πραγματοποίησαν επίσης εξαιρετικές εμφανίσεις στην διοργάνωση.