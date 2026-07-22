Μένει στους Σπερς με νέο two-way συμβόλαιο ο Τζόουνς-Γκαρσία

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, που απασχόλησε τον Ολυμπιακό, επέλεξε να παραμείνει στο NBA και να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, υπογράφοντας νέο two-way συμβόλαιο.

Το όνομα του Αμερικανού γκαρντ συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο Τζόουνς-Γκαρσία επέλεξε να δοκιμάσει την τύχη του για ακόμη μια σεζόν υπογράφοντας two-way συμβόλαιο με τα «Σπιρούνια».

Ο 24χρονος γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την θυγατρική των Τεξανών στην G-League, όπου κατέγραψε 26,2 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,8 κλεψίματα ανά αγώνα, με την φανέλα των Όστιν Σπερς.

Ο Τζόουνς-Γκαρσία, ωστόσο έχοντας two-way συμβόλαιο κατέγραψε και 11 συμμετοχές στο NBA με τα «Σπιρούνια», έχοντας 2,9 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά ματς.