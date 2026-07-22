Η πόλη του Κάουνας δίνει 3 εκατ. ευρώ στο μπάτζετ της Ζαλγκίρις!

Η πόλη του Κάουνας προσέχει το... καμάρι της, τη μπασκετική Ζαλγκίρις, στην οποία θα δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ ενόψει της νέας σεζόν.

Η Ζαλγκίρις είναι συνδεδεμένη με το Κάουνας και τους ανθρώπους της πόλης. Η μπασκετική ομάδα αποτελεί το «καμάρι» τους και δεν είναι τυχαίο πως εδώ και χρόνια η ίδια η πόλη δίνει στον σύλλογο 2 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, για να... μπουστάρει τον προϋπολογισμό του και τις πιθανότητες που έχει να διακριθεί.

Ωστόσο, οι περσινές επιτυχίες του συνόλου του Τόμας Μασιούλις, με την είσοδο στα πλέι οφ της Euroleague και την κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Λιθουανίας, θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το παραπάνω ποσό.

Συγκεκριμένα, φέτος η πόλη θα δώσει στη Ζαλγκίρις 3 εκατ. ευρώ, για να τη βοηθήσει να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική.