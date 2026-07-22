«Ο Μαλεντόν αρνήθηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού»

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο προσέγγισε τον Τεό Μαλεντόν, με τον Γάλλο άσο να απαντά αρνητικά.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την αναζήτηση πλέι μέικερ, με τον Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι να αναφέρει πως το «τριφύλλι» προσέγγισε τον Μαλεντόν, του έκανε πρόταση με περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνει στη Ρεάλ, αλλά τον Γάλλο γκαρντ να την απορρίπτει.

«Όπως έχουμε αναφέρει σήμερα στο DIRECTO στο κανάλι μας στο YouTube, ο Παναθηναϊκός ήθελε να δοκιμάσει αυτό το καλοκαίρι την απόκτηση του Τεό Μαλεντόν και του πρόσφερε περισσότερα χρήματα από όσα παίρνει ο Γάλλος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πέρα από το ότι θα έπρεπε να είχαν διαπραγματευτεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Έλληνες συνάντησαν την άρνηση του παίκτη, ο οποίος είναι αποφασισμένος να πετύχει με τη φανέλα των Μαδριλένων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για την προσθήκη ενός πλέι μέικερ και σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο προσπάθησε να ρίξει δίχτυα στον Μαλεντόν, στον οποίο πρότεινε ένα συμβόλαιο με υψηλότερες αποδοχές από αυτό που έχει με τη Ρεάλ, με τον Γάλλο όμως να λέει «όχι» και τους «πράσινους» να μην μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις με τους Μαδριλένους.

Ο Μαλεντόν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ στην Euroleague μέτρησε 11,6 πόντους, 3,6 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ μέσο όρο κι έφτασε με την ισπανική ομάδα μέχρι τον τελικό του Final Four.