«Όλα ανοιχτά για Κάνγκουα - Στα χέρια της ΑΕΚ η… μπάλα»

Στο χέρι της ΑΕΚ είναι να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα, σύμφωνα με όσα γράφονται στο Ισραήλ.

Ανοιχτή κρατούν την υπόθεση μεταγραφής του Κινγκς Κάνγκουα στην ΑΕΚ τα ισραηλινά ΜΜΕ. Ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια αγωνίστηκε χθες στο παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεβά με τη Βίκιγκουρ στην Ισλανδία και μάλιστα σκόραρε, στην ήττα με 2-1. Η Ένωση είχε διαμηνύσει στους Ισραηλινούς ότι αν αγωνιστεί ο Κάνγκουα, χαλάει το ντιλ, ωστόσο το ρεπορτάζ του sport5 αναφέρει πως η μεταγραφή μπορεί ακόμα να γίνει.

«Όλα είναι ανοιχτά. Υπάρχει περίπτωση το ντιλ να κλείσει και υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει. Η μπάλα βρίσκεται στα χέρια της ΑΕΚ», σημειώνουν πήγες και από τις δύο ομάδες την ιστοσελίδα.

Αυτή τη στιγμή, το βέβαιο είναι πως ο Κάνγκουα θα πάρει μέρος και στο δεύτερο ματς με τη Βίκιγκουρ στην Ουγγαρία. Ακόμα κι αν επέλθει η συμφωνία με την ΑΕΚ, θα φύγει μόνο μετά από επόμενο παιχνίδι. Εξάλλου, οι δύο ομάδες έχουν κάνει μια βασική συμφωνία στα 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ και ο μισθός του παίκτη στην Ένωση έχει συμφωνηθεί.

Πάντως, η στάση της προέδρου της Χάποελ Αλόνα Μπαρκάτ στις διαπραγματεύσεις χαιρετίστηκε, καθώς όπως τονίστηκε: «Η επιμονή της να κρατήσει τον Κινγκς στην ομάδα για το ματς, ίσως εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή σεζόν. Χθες, φάνηκε και πόσο κομβικός είναι για την ομάδα».