«Όλα ανοιχτά για Κάνγκουα - Στα χέρια της ΑΕΚ η… μπάλα»

Ανοιχτή κρατούν την υπόθεση μεταγραφής του Κινγκς Κάνγκουα στην ΑΕΚ τα ισραηλινά ΜΜΕ. Ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια αγωνίστηκε χθες στο παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεβά με τη Βίκιγκουρ στην Ισλανδία και μάλιστα σκόραρε, στην ήττα με 2-1. Η Ένωση είχε διαμηνύσει στους Ισραηλινούς ότι αν αγωνιστεί ο Κάνγκουα, χαλάει το ντιλ, ωστόσο το ρεπορτάζ του sport5 αναφέρει πως η μεταγραφή μπορεί ακόμα να γίνει.
«Όλα είναι ανοιχτά. Υπάρχει περίπτωση το ντιλ να κλείσει και υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει. Η μπάλα βρίσκεται στα χέρια της ΑΕΚ», σημειώνουν πήγες και από τις δύο ομάδες την ιστοσελίδα.
Αυτή τη στιγμή, το βέβαιο είναι πως ο Κάνγκουα θα πάρει μέρος και στο δεύτερο ματς με τη Βίκιγκουρ στην Ουγγαρία. Ακόμα κι αν επέλθει η συμφωνία με την ΑΕΚ, θα φύγει μόνο μετά από επόμενο παιχνίδι. Εξάλλου, οι δύο ομάδες έχουν κάνει μια βασική συμφωνία στα 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ και ο μισθός του παίκτη στην Ένωση έχει συμφωνηθεί.
Πάντως, η στάση της προέδρου της Χάποελ Αλόνα Μπαρκάτ στις διαπραγματεύσεις χαιρετίστηκε, καθώς όπως τονίστηκε: «Η επιμονή της να κρατήσει τον Κινγκς στην ομάδα για το ματς, ίσως εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή σεζόν. Χθες, φάνηκε και πόσο κομβικός είναι για την ομάδα».