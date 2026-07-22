Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Νούνιες για τον Ατρόμητο

Ο Κρίστοφερ Νούνιες επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Ατρόμητο, ως δανεικός για έναν χρόνο από την Καρταχίνες.

Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστοφερ Νούνιες, καθώς θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Καρταχίνες, ενώ στο ντιλ υπάρχει και οψιόν αγοράς. Ο 28χρονος μέσος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 1,5 χρόνο, όταν είχε αποχωρήσει από τη Λαμία για να γυρίσει στην Κόστα Ρίκα.

Οι Περιστεριώτες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτησή του και ο Νούνιες ήταν θετικός να παίξει ξανά στην Ελλάδα. Θέλοντας όμως να εξασφαλίσει και την Καρταχίνες, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της πατρίδας του ως το 2028, και θα αποκτηθεί δανεικός από τον Ατρόμητο, με οψιόν αγοράς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένεθ.

Ο Κοσταρικανός χαφ έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί το ντιλ και να ενταχθεί στην προετοιμασία του Ατρόμητου, μετά από μια γεμάτη σεζόν με την Καρταχίνες, μετρώντας 35 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ.

