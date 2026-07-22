Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει Ζαΐρ-Εμερί και Μπαρκολά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν και έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε αρκετούς Γάλλους ποδοσφαιριστές, με δύο από αυτούς να αγωνίζονται στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» εξακολουθούν να έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Μάνου Κονέ της Ρόμα.

Η Manchester Evening News αναφέρει ότι η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για την απόκτησή του, καθώς οι «τζιαλορόσι» εμφανίζονται διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το The Athletic, το ποσό που απαιτείται για τη μεταγραφή, το οποίο υπολογίζεται στα 52 εκατ. ευρώ, ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σε περίπτωση που η υπόθεση του Κονέ δεν προχωρήσει, η αγγλική ομάδα εξετάζει και άλλες λύσεις από τη γαλλική αγορά. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο μεταγραφικό της πλάνο είναι και ο Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, η Γιουνάιτεντ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί. Παρόλα αυτά, η απόκτησή του μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν υπολογίζει κανονικά τον νεαρό μέσο και δεν δείχνει διάθεση να τον παραχωρήσει.

Στη λίστα της αγγλικής ομάδας βρίσκεται και ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Όπως αναφέρει επίσης η Sun, ενδιαφέρον για τον Γάλλο εξτρέμ έχουν εκδηλώσει ακόμη η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει εύκολα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μόνο μία πρόταση που θα αγγίζει τα 100 εκατομμύρια λίρες θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση των πρωταθλητών Ευρώπης.