Έντσο Φερνάντες: «Υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα αποτέλεσμα»

Το δικό του μήνυμα μετά την απώλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου έστειλε ο Έντσο Φερνάντες, τονίζοντας πως η πορεία και η προσπάθεια της Εθνικής Αργεντινής αξίζουν περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα.

Ο παίκτης της «Αλμπισελέστε» ανφεφρευ ότι, όσο περνά ο χρόνος, γίνεται ξεκάθαρο πως υπάρχουν πράγματα σημαντικότερα από μια ήττα, αποθεώνοντας παράλληλα το σύνολο που εκπροσώπησε τη χώρα του.

«Όσο περνάει ο χρόνος, συνειδητοποιείς ότι υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα αποτέλεσμα. Για χρόνια αυτή η ομάδα εκπροσώπησε τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μας διδάσκει ότι το να αγωνίζεσαι δεν σημαίνει μόνο να κερδίζεις, αλλά να δίνεις τα πάντα για τη φανέλα και να μην τα παρατάς ποτέ.

Το να είμαι μέλος αυτής της ομάδας, που πάντα σηκωνόταν όρθια, πάλευε μέχρι το τέλος και υπερασπιζόταν αυτά τα χρώματα με περηφάνια, ταπεινότητα και αφοσίωση, είναι κάτι που θα κουβαλώ για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φερνάντες.