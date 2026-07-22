Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για φωτιές την Τετάρτη – Ο καύσωνας βάζει στο «μάτι» και την Αττική

Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς - Κλειστός ο Λυκαβηττός, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, μπουρίνια και πτώση θερμοκρασίας σε 36 ώρες

«Κόκκινο» έχει χτυπήσει ο καύσωνας σε όλη τη χώρα, με το φαινόμενο να κορυφώνεται αύριο (22.07.2026) στην Αττική. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, και σε πολλές περιοχές, μάλιστα, άγγιξε τους 43. Την ίδια ώρα, οι αρχές εφιστούν την προσοχή για μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ κάνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις.

Στην πιο δύσκολη φάση του μπαίνει το κύμα καύσωνα, που διανύει την τρίτη του ημέρα, δυσκολεύοντας αφόρητα την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Καζάνι που βράζει η Αττική, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες και η άπνοια έχουν δημιουργήσει ένα κοκτέιλ ανυπόφορης κατάστασης στον αστικό ιστό.

Η θερμική κάμερα στην περιοχή του Κηφισού έδειξε ότι η θερμοκρασία της ασφάλτου ξεπερνούσε τους 60°C, ενώ στο Άλσος Βεΐκου, σε ταράτσες και αυτοκίνητα, η θερμοκρασία έφτασε τους 75°C. Ωστόσο, οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου καταγράφηκαν στη Θεσσαλία με τη Λάρισα να βρίσκεται στο επίκεντρο της ζέστης.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο, ενώ σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Παρά την ακραία ζέστη, στα βόρεια τμήματα της χώρας, σημειώθηκαν ισχυρά φαινόμενα με δυνατούς ανέμους, μπουρίνια και καταιγίδες κυρίως σε Καβάλα και Δράμα. Αυτό είναι και το παράδοξο στην μεταβολή του καιρού, αφού μέσα σε 36 ώρες η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά και θα σημειωθούν σφοδρές βροχές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Πορτοκαλί Προειδοποίηση

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει

Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου

«Κόκκινος» συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο

Ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο, οι άνεμοι ενισχύονται και η Πολιτική Προστασία σημαίνει συναγερμό για τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πέντε περιοχές της χώρας μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, μάλιστα, προβλέπεται να είναι παρόμοιες με εκείνες που έκαψαν το Μάτι, στην τραγωδία του 2018, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης. «Καλώ τον κάθε πολίτη να αποφύγει εργασίες που θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί θα είναι τέτοιες οι συνθήκες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους που θα είναι καταβάτες στα ανατολικά και θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι».

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιά, την Τετάρτη θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό: Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για αρκετές ακόμη περιοχές.

Πηγή: newsit.gr