Τέμπας κατά Ινφαντίνο: «Το σύστημα της FIFA είναι σάπιο»

Σφοδρή επίθεση κατά της FIFA και του προέδρου της, Τζάνι Ινφαντίνο, εξαπέλυσε ο Χαβιέρ Τέμπας, λίγο μετά μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρόεδρος της La Liga, σε συνέντευξή του στην Gazzetta dello Sport, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο διοργανώθηκε το Μουντιάλ, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της FIFA εξυπηρετούν τα δικά της συμφέροντα και όχι το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα διαλείμματα για ενυδάτωση, χαρακτηρίζοντάς τα αχρείαστα σε αρκετές περιπτώσεις. Όπως είπε, σε γήπεδα όπως εκείνα του Ντάλας, του Λος Άντζελες και της Ατλάντα υπήρχε κλιματισμός, με αποτέλεσμα να θεωρεί πως τα συγκεκριμένα διαλείμματα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για εμπορικούς λόγους.

«Η FIFA οργανώνει τα πράγματα όπως τη βολεύει και όχι με γνώμονα το καλό του ποδοσφαίρου. Τα διαλείμματα για ενυδάτωση ήταν μια φάρσα, ουσιαστικά διαφημιστικά διαλείμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας επίσης αναφορά και στην υπόθεση του Μπάλογκαν.

Ο Τέμπας τοποθετήθηκε και για το μέλλον του Τζάνι Ινφαντίνο, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να αποχωρήσει από την προεδρία της FIFA.

«Πιστεύω ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει. Ωστόσο, έχει τη στήριξη των ομοσπονδιών και του υπάρχοντος συστήματος, οπότε δύσκολα θα αλλάξει κάτι», δήλωσε.

Κλείνοντας, ήταν ακόμη πιο αιχμηρός, χαρακτηρίζοντας τη FIFA ως ένα «σάπιο σύστημα μέχρι το κόκαλο», ενώ υποστήριξε ότι η σιωπή όσων δεν αντιδρούν συμβάλλει στη ζημιά που, όπως είπε, προκαλείται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.