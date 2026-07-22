Μουντιάλ 2026: Η Premier League κυριάρχησε σε συμμετοχές και χρόνο συμμετοχής

Η Premier League ήταν το πρωτάθλημα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο Μουντιάλ 2026, τόσο σε αριθμό ποδοσφαιριστών όσο και σε λεπτά συμμετοχής.

Παρότι η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο και η Αργεντινή έφτασε για δεύτερη διαδοχική φορά στον τελικό, οι ομάδες της Premier League είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διοργάνωση.

Για την ακρίβεια, το 21% των συνολικών λεπτών συμμετοχής στο τουρνουά προήλθε από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στο αγγλικό πρωτάθλημα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η οικονομική δυναμική της Premier League αποτυπώνεται και στη συνολική χρηματιστηριακή αξία των παικτών της που συμμετείχαν στη διοργάνωση, η οποία έφτασε τα 5,94 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο της Bundesliga, που ακολουθεί στη σχετική λίστα με 2,16 δισ. ευρώ.

Η κυριαρχία του αγγλικού πρωταθλήματος φάνηκε και στον μεγάλο τελικό, όπου οκτώ από τους 22 βασικούς ποδοσφαιριστές αγωνίζονταν στην Premier League όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρέθηκε η La Liga, με ποσοστό 9,4% στα συνολικά λεπτά συμμετοχής. Η παρουσία της ενισχύθηκε από την πορεία της Ισπανίας μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς επτά παίκτες της βασικής ενδεκάδας στον τελικό προέρχονταν από το ισπανικό πρωτάθλημα.

Τρίτη ήταν η Bundesliga, η οποία είχε 93 ποδοσφαιριστές στη διοργάνωση, με ονόματα όπως οι Μίκαελ Ολίσε, Νταγιό Ουπαμεκανό και Χάρι Κέιν να ξεχωρίζουν.

Η Ligue 1 και η Serie A ολοκλήρωσαν τη διοργάνωση με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής (7,2%), ενώ στην έκτη θέση βρέθηκε το MLS με 4% των συνολικών λεπτών συμμετοχής. Στη δεκάδα ακολούθησαν η Saudi Pro League, η τουρκική Super Lig, η Eredivisie και η πορτογαλική Primeira Liga.