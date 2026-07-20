Γιατί ο αγώνας Πάκσι - Παναθηναϊκός θα γίνει χωρίς VAR

Αν στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ουγγρική Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, υπάρξουν επίμαχες φάσεις, μην περιμένετε να ελεγχθούν από το VAR, γιατί VAR δεν θα υπάρχει!

Σύμφωνα με απόφαση της UEFA, στους αγώνες των δύο πρώτων προκριματικών γύρων του Conference League δεν προβλέπεται η χρήση του συστήματος VAR, η οποία γίνεται υποχρεωτική από τον τρίτο προκριματικό γύρο και μετά.

Η χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ προβλέπεται μόνο στον τελικό της διοργάνωσης, ενώ η «goal line technology» μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν τον τελικό αγώνα, μόνο κατόπιν αιτήματος της γηπεδούχου ομάδας.

Η UEFA όρισε διαιτητή του αγώνα Πάκσι - Παναθηναϊκός τον 37χρονο Βόσνιο, Λούκα Μπίλμπιγια, που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Αλεξάνταρ Σμίλιανιτς και Μάρκο Πέριτς, ενώ τέταρτος ο -επίσης Βόσνιος- Άρμιν Κούκιτς.