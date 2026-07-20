Γιατί ο αγώνας Πάκσι - Παναθηναϊκός θα γίνει χωρίς VAR

Σύμφωνα με απόφαση της UEFA, στους αγώνες των δύο πρώτων προκριματικών γύρων του Conference League δεν προβλέπεται η χρήση του συστήματος VAR, η οποία γίνεται υποχρεωτική από τον τρίτο προκριματικό γύρο και μετά.
Η χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ προβλέπεται μόνο στον τελικό της διοργάνωσης, ενώ η «goal line technology» μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν τον τελικό αγώνα, μόνο κατόπιν αιτήματος της γηπεδούχου ομάδας.
Η UEFA όρισε διαιτητή του αγώνα Πάκσι - Παναθηναϊκός τον 37χρονο Βόσνιο, Λούκα Μπίλμπιγια, που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Αλεξάνταρ Σμίλιανιτς και Μάρκο Πέριτς, ενώ τέταρτος ο -επίσης Βόσνιος- Άρμιν Κούκιτς.