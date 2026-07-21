Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα, έντονα φαινόμενα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

Ισχυρές καταιγίδες, κεραυνοί και θυελλώδεις άνεμοι σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα και Σέρρες

Η πρόσκαιρη κακοκαιρία έκανε εμφάνιση στη Βόρεια Ελλάδα, με έντονα καιρικά φαινόμενα να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές το βράδυ της Δευτέρας (20/07). Ισχυρές καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι κατεγράφησαν σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.

Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης σημειώθηκε ισχυρό μπουρίνι, με τους κατοίκους να καταγράφουν σε βίντεο τη σφοδρότητα των φαινομένων. Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνουν τους θυελλώδεις ανέμους, τη δυνατή βροχόπτωση και συνεχείς αστραπές να φωτίζουν τον ουρανό.

Παράλληλα, έντονη καταιγίδα έπληξε περιοχές της Καβάλας, ενώ, δυνατές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν και στις Σέρρες. Από το Αχλαδοχώρι Σερρών κατεγράφησαν εντυπωσιακές εικόνες από την επέλαση της κακοκαιρίας, με το φαινόμενο να συνοδεύεται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Παράλληλα, προβλήματα προκλήθηκαν και στη Δράμα, όπου η μπόρα δημιούργησε κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης. Η έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους δυσκόλεψαν την κίνηση των οχημάτων, ενώ, σε πολλά σημεία οι οδηγοί χρειάζεται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και της μειωμένης ορατότητας. Οι εικόνες από την «καρδιά» της πόλης αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου.

Η μεταβολή του καιρού είχε προαναγγελθεί από τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σύντομο αλλά τοπικά έντονο πέρασμα καταιγίδων στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως είχε επισημάνει, τα φαινόμενα θα μπορούσαν κατά τόπους να έχουν χαρακτηριστικά μπουρινιού, με απότομη ενίσχυση των ανέμων, ισχυρές βροχές και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Πηγή: newsbomb.gr