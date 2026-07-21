Άρης Betsson: Πότε φτάνει Θεσσαλονίκη και πότε ανακοινώνεται ο Τολιόπουλος

Τυπικό είναι πλέον το ζήτημα της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη.

Οι τρεις πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις, που θα ντύσουν ξανά τον 30χρονο διεθνή γκαρντ στα κιτρινόμαυρα. Ο Τολιόπουλος βρίσκεται αυτές τις μέρες για διακοπές με την οικογένειά του στη Ρόδο, όπου έδωσε το «παρών» στον γάμο του άλλοτε συμπαίκτη του, Σωτήρη Μπιλή.

Ο Τολιόπουλος αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη και να περάσει έως την Παρασκευή τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί επί της ουσίας η μεταγραφή του. Την ίδια μέρα ή το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί και η απόκτησή του από τον Άρη, σε μια συμφωνία τετραετούς διάρκειας, που θα αποφέρει στον ίδιο ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.