Άρης Betsson: Πότε φτάνει Θεσσαλονίκη και πότε ανακοινώνεται ο Τολιόπουλος

Οι τρεις πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις, που θα ντύσουν ξανά τον 30χρονο διεθνή γκαρντ στα κιτρινόμαυρα. Ο Τολιόπουλος βρίσκεται αυτές τις μέρες για διακοπές με την οικογένειά του στη Ρόδο, όπου έδωσε το «παρών» στον γάμο του άλλοτε συμπαίκτη του, Σωτήρη Μπιλή.
Ο Τολιόπουλος αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη και να περάσει έως την Παρασκευή τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί επί της ουσίας η μεταγραφή του. Την ίδια μέρα ή το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί και η απόκτησή του από τον Άρη, σε μια συμφωνία τετραετούς διάρκειας, που θα αποφέρει στον ίδιο ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.