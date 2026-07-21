Ο Καρίμ Εντάουι στον Ολυμπιακό

Ο Καρίμ Εντάουι είναι το νέο απόκτημα της ομάδας χάντμπολ ανδρών του Ολυμπιακού, σύμφωνα με ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Καρίμ Εντάουι. Ο διεθνής Αιγύπτιος τερματοφύλακας (11/5/1988, 1,88μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Καρίμ Εντάουι αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Αιγύπτιων αθλητών στην ιστορία του αιγυπτιακού χάντμπολ. Διαθέτει ένα «βαρύ» βιογραφικό, με εμπειρία από το EHF Champions League και τις μεγάλες διοργανώσεις των Εθνικών ομάδων, ενώ έχει αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα χάντμπολ.

Είναι βασικό μέλος της Εθνικής Αιγύπτου, με την οποία κατέκτησε την πέμπτη θέση τόσο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025 όσο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση με το εθνόσημο. Στην καριέρα του έχει συμμετάσχει οκτώ φορές σε Παγκόσμια πρωταθλήματα (Mundial) και τρεις φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2016, 2020, 2024), ενώ έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Αφρικής (2016, 2020, 2022, 2024) και ένα χρυσό μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες (2013).

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Καρίμ Εντάουι έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων έξι πρωταθλήματα Αιγύπτου, δύο Champions League Αφρικής, δύο πρωταθλήματα Τουρκίας, ένα πρωτάθλημα Βόρειας Μακεδονίας και ένα πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας».

Ο ίδιος δήλωσε

“Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό.

Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος σε όλα τα αθλήματα! Επίσης, γνωρίζω τον Αχμέντ Χασάν. Εχει αγωνιστεί εδώ στο παρελθόν και είναι πολύ καλός μου φίλος. Κάθε φορά που μιλάμε, μου λέει πολύ καλά λόγια για τον σύλλογο, ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και ότι το περιβάλλον είναι εξαιρετικό.

Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας και επίσης εύχομαι κάθε επιτυχία στον σύλλογο. Θα παλέψουμε για κάθε τίτλο, τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός Ελλάδας, στην Ευρώπη. Εχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και ελπίζω, ότι θα τα καταφέρουμε.

Είμαι πολύ αισιόδοξος και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Είμαι πολύ χαρούμενος και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για τον σύλλογο και την ομάδα”.