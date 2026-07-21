Οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με ΛΑΣΚ για Λιούμπιτσιτς

Στη ΛΑΣΚ Λιντς παραχωρεί τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς η ΑΕΚ με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι οριστική.

Η Ένωση, έδωσε τα χέρια με την αυστριακή ομάδα και παραχωρεί με την μορφή δανεισμού τον 27χρονο μεσοεπιθετικό. Η ΛΑΣΚ, πρόκειται να καταβάλλει ενοίκιο στην ΑΕΚ, καλύπτοντας το συμβόλαιο του Λιούμπιτσιτς και φυσικά, έχει και οψιόν αγοράς εν όψει του ερχόμενου καλοκαιριού η οποία θα είναι πολύ κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ που ξοδεύτηκαν για την αγορά του από την Ντινάμο.

Θυμίζουμε πως ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς μεταγράφηκε στην ΑΕΚ τον χειμώνα του 2024 και έχει αγωνιστεί με τα κιτρινόμαυρα 68 φορές έχοντας 10 γκολ και 9 ασίστ στο ενεργητικό του. Η ΑΕΚ ως γνωστόν ήθελε να παραχωρήσει τον Λιούμπιτσιτς ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Νίκολιτς. Επίσης και ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να πάει στη ΛΑΣΚ, εκεί όπου προπονητής είναι ο Ντίετμαρ Κουχμπάουερ (οι δυο τους συνυπήρξαν στην Σεντ Πόλτεν). Πλέον το deal είναι κλεισμένο και αυτό που εκκρεμεί είναι οι ανακοινώσεις που θα τελειώσουν και τυπικά τη συμφωνία.