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Οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με ΛΑΣΚ για Λιούμπιτσιτς

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στη ΛΑΣΚ Λιντς παραχωρεί τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς η ΑΕΚ με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι οριστική.

Η Ένωση, έδωσε τα χέρια με την αυστριακή ομάδα και παραχωρεί με την μορφή δανεισμού τον 27χρονο μεσοεπιθετικό. Η ΛΑΣΚ, πρόκειται να καταβάλλει ενοίκιο στην ΑΕΚ, καλύπτοντας το συμβόλαιο του Λιούμπιτσιτς και φυσικά, έχει και οψιόν αγοράς εν όψει του ερχόμενου καλοκαιριού η οποία θα είναι πολύ κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ που ξοδεύτηκαν για την αγορά του από την Ντινάμο. 

Θυμίζουμε πως ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς μεταγράφηκε στην ΑΕΚ τον χειμώνα του 2024 και έχει αγωνιστεί με τα κιτρινόμαυρα 68 φορές έχοντας 10 γκολ και 9 ασίστ στο ενεργητικό του.  Η ΑΕΚ ως γνωστόν ήθελε να παραχωρήσει τον Λιούμπιτσιτς ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Νίκολιτς. Επίσης και ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να πάει στη ΛΑΣΚ, εκεί όπου προπονητής είναι ο Ντίετμαρ Κουχμπάουερ (οι δυο τους συνυπήρξαν στην Σεντ Πόλτεν). Πλέον το deal είναι κλεισμένο και αυτό που εκκρεμεί είναι οι ανακοινώσεις που θα τελειώσουν και τυπικά τη συμφωνία. 

Οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με ΛΑΣΚ για Λιούμπιτσιτς