Δανεικός από την ΑΕΚ στην Athens Kallithea FC ο Αγγελόπουλος 

Με ανακοίνωση της η Athens Kallithea γνωστοποίησε τη συμφωνία της με την ΑΕΚ για τον μονοετή δανεισμό του Άγγελου Αγγελόπουλου.

Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας επέστρεψε από την Ολλανδία, όπου συμμετείχε στο πρώτο μέρος του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ, και έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή της νέας του ομάδας, η οποία αυτές τις ημέρες πραγματοποιεί την προετοιμασία της στην Εύβοια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Άγγελου Αγγελόπουλου, 23 ετών, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Γεννημένος στην Πάτρα, ο Αγγελόπουλος αναδείχθηκε από την ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β, προτού καταλήξει στην πρώτη ομάδα.

Ο Αγγελόπουλος ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας της ΑΕΚ πίσω από τον Θωμά Στρακόσια και τον Alberto Brignoli κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, στην οποία η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ο Αγγελόπουλος είναι πρώην διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Κ17, Κ19 και Κ21.

Καλωσήρθες, Άγγελε».