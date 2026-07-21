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Δανεικός από την ΑΕΚ στην Athens Kallithea FC ο Αγγελόπουλος 

Ποδόσφαιρο
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Με ανακοίνωση της η  Athens Kallithea γνωστοποίησε τη συμφωνία της με την ΑΕΚ για τον μονοετή δανεισμό του Άγγελου Αγγελόπουλου.

Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας επέστρεψε από την Ολλανδία, όπου συμμετείχε στο πρώτο μέρος του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ, και έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή της νέας του ομάδας, η οποία αυτές τις ημέρες πραγματοποιεί την προετοιμασία της στην Εύβοια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Άγγελου Αγγελόπουλου, 23 ετών, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Γεννημένος στην Πάτρα, ο Αγγελόπουλος αναδείχθηκε από την ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β, προτού καταλήξει στην πρώτη ομάδα.

Ο Αγγελόπουλος ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας της ΑΕΚ πίσω από τον Θωμά Στρακόσια και τον Alberto Brignoli κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, στην οποία η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ο Αγγελόπουλος είναι πρώην διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Κ17, Κ19 και Κ21.

Καλωσήρθες, Άγγελε».

Δανεικός από την ΑΕΚ στην Athens Kallithea FC ο Αγγελόπουλος 