Η ομοσπονδία της Αργεντινής διαψεύδει πιθανή έρευνα του FBI στον Τάπια

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρόεδρός της, καθώς και ο ταμίας της, Πάμπλο Τοβιγκίνο, είχαν κληθεί να καταθέσουν ενώπιον αμερικανικών δικαστικών αρχών.

Στην ανακοίνωση της Τετάρτης (22/7), η AFA χαρακτήρισε «απολύτως αναληθείς» τις σχετικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ούτε το σενάριο περί κατάσχεσης κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών τους.

Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι πράκτορες του FBI είχαν σταματήσει τον Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια και είχαν ζητήσει την παράδοση των ηλεκτρονικών του συσκευών, πριν την αναχώρηση της αποστολής της εθνικής Αργεντινής από τη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, ξεκαθάρισαν πως οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν βάση, επιδιώκοντας να βάλουν τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με πιθανή εμπλοκή των κορυφαίων στελεχών της σε δικαστική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.