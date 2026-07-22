Θρίλερ: Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ο νεκρός εντοπίστηκε σε εμβρυακή στάση ενώ γύρω υπήρχαν αίματα.

Νεκρός βρέθηκε απόψε το βράδυ στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστος ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τον εντόπισαν τα παιδιά του στο δικηγορικό του γραφείο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτιες πληροφορίες ο νεκρός εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του και συγκεκριμένα σε ειδικα΄διαμορφωμένο χώρο ως υπνοδωμάτιο εντός του διαμέρισματος 2ου ορόφου. Τον Σταύρο Γεωργίου βρήκαν εκεί οι κόρες του, ενώ γύρω του υπήρχαν αίματα. Επίσης στο χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα μαχαίρι.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν πολύκροτες υποθέσεις, όπως του μικρού Άλεξ καθώς και την υπόθεση δολοφονίας και τεμαχισμού του πτώματος της μικρής Άννυ.

Πηγή: newsbomb.gr