Ο Γιαμάλ αγκάλιασε τον βασιλιά Φελίπε σπάζοντας το πρωτόκολλο (vid)

Η εθνική Ισπανίας ξεκίνησε τους επίσημους εορτασμούς για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την παρουσία της στο Παλάτι Θαρθουέλα, όπου την υποδέχθηκε η βασιλική οικογένεια.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία καλωσόρισαν τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, με τον Ισπανό μονάρχη να συγχαίρει τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για την επιτυχία τους.

Στην ομιλία του, ο Φελίπε χαρακτήρισε την κατάκτηση του τροπαίου ως έναν «επικό θρίαμβο», ενώ περιέγραψε την πορεία της ομάδας στο Μουντιάλ ως μια «οδύσσεια». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίασε η Ισπανία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, κάνοντας λόγο για ενότητα, αλληλεγγύη, γενναιοδωρία, αγωνιστικό πνεύμα, ανθεκτικότητα και προσήλωση στο αγωνιστικό της στυλ.

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, οι διεθνείς χαιρετούσαν διαδοχικά τη βασιλική οικογένεια, ακολουθώντας το επίσημο πρωτόκολλο. Ωστόσο, ο Λαμίν Γιαμάλ ξεχώρισε με τον τρόπο που πλησίασε τον βασιλιά Φελίπε.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα τον χαιρέτησε με ιδιαίτερη οικειότητα, δίνοντάς του το χέρι και αγκαλιάζοντάς τον, σε μια στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα όσων παρακολουθούσαν την τελετή.

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε έντονα στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, καθώς αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της επίσημης υποδοχής της εθνικής Ισπανίας μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.