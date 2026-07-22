ΟΦΗ: Στο στόχαστρο Κολόμπους Κρου και Σπάρτα Ρότερνταμ ο Κωστούλας

Ενδιαφέρον από το εξωτερικό φαίνεται πως συγκεντρώνει ο Κωνσταντίνος Κωστούλας του ΟΦΗ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ μεταγραφών, τόσο η αμερικανική Κολόμπους Κρου (MLS) όσο και η ολλανδική Σπάρτα Ρότερνταμ παρακολουθούν την περίπτωση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του.

Ο Κωστούλας αγωνίζεται στον ΟΦΗ από το καλοκαίρι του 2025 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Στην πρώτη του σεζόν με τους Κρητικούς πραγματοποίησε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ, κερδίζοντας θέση βασικού και προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλόγων από το εξωτερικό.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πρόταση προς τον ΟΦΗ, ωστόσο η παρουσία δύο συλλόγων από διαφορετικά πρωταθλήματα δείχνει ότι ο νεαρός στόπερ έχει μπει στη μεταγραφική τους λίστα ενόψει της νέας σεζόν. Οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα με το αν το ενδιαφέρον μετατραπεί σε επίσημη κίνηση