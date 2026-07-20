Στα μέτρα του Παναθηναϊκού η επόμενη αντίπαλος: Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948

Η κλήρωση έφερε αντίπαλο στον Παναθηναϊκό που του επιτρέπει να θεωρείται φαβορί. Απέφυγε την Αούστρια Βιέννης και πήγε πάνω στο ζευγάρι Σπάρτακ Τρνάβα - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την επόμενη σεζόν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, αντιμετωπίζοντας την Πάκσι και αποτελώντας φυσικά το μεγάλο φαβορί για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ θα βρει στον δρόμο του είτε την Σπάρτακ Τρνάβα, από την Σλοβακία, είτε την ΤΣΣΚΑ 1948 από την Βουλγαρία.

Το πρώτο ματς θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα είναι εκτός έδρας για τους «πράσινους», μια εβδομάδα αργότερα (13 Αυγούστου).