«Οι Λέικερς δεν κυνηγάνε φέτος τον τίτλο - Χτίζουν για το μέλλον»

Ο Γιόβαν Μπούχα μίλησε για τον σχεδιασμό των Λος Άντζελες Λέικερς και τόνισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» δεν έχουν στο μυαλό τους την φετινή σεζόν αλλά χτίζουν για τις επόμενες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Lakers Collective podcast»:

«Μίλησα με αρκετούς ανθρώπους των Λέικερς και, τις περισσότερες φορές, υπήρχε η παραδοχή ότι ίσως κάναμε ένα μικρό βήμα πίσω στη φετινή offseason.

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι, τουλάχιστον στα χαρτιά, δεν διαθέτουμε πλέον το ίδιο κορυφαίο επίπεδο ταλέντου. Χάσαμε τον Λεμπρόν, χάσαμε σημαντικούς παίκτες όπως ο Μάρκους, ο Ρούι και ο Λουκ, και καταλαβαίνουμε γιατί αρκετοί θεωρούν ότι η offseason δεν ήταν επιτυχημένη ή ότι η ομάδα έχει αποδυναμωθεί.

Όμως εδώ μιλάμε για ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Στόχος είναι να χτίσουμε αυτόν τον κορμό από την αρχή γύρω από τον Λούκα και τον Όστιν, με παίκτες που βρίσκονται στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας των 20 τους, ώστε να εξελιχθούν όλοι μαζί και να δημιουργήσουν τη βάση της ομάδας για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Αν δεις την κατάσταση μέσα από το στενό πρίσμα του "πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα φέτος και να έχουμε το καλύτερο δυνατό ρόστερ μόνο για αυτή τη σεζόν", τότε προφανώς αυτό δεν ισχύει.

Αν όμως τη δεις με τη λογική ότι "φέτος μπορούμε να πετύχουμε περισσότερες από 50 νίκες, να εξασφαλίσουμε πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι τον δεύτερο γύρο και στη συνέχεια να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση το επόμενο καλοκαίρι", τότε θεωρώ ότι αυτό έχει απόλυτη λογική.

Με μία γεμάτη χρονιά εμπειρίας, μια επιτυχημένη σεζόν με περισσότερες από 50 νίκες και παρουσία τουλάχιστον στον δεύτερο γύρο των playoffs, μπορούμε να εξελιχθούμε σε πραγματικό διεκδικητή του τίτλου, στο επίπεδο της Οκλαχόμα ή του Σαν Αντόνιο, ή τουλάχιστον να βρισκόμαστε σε αυτή τη συζήτηση.

Αν λοιπόν αξιολογήσει κανείς το πλάνο ως μια προσπάθεια διάρκειας δύο έως τριών ετών και σκεφτεί πού θα βρίσκεται η ομάδα γύρω στη σεζόν 2027-28, τότε πιστεύω ότι όλο αυτό βγάζει απόλυτο νόημα».