H FIFA ανοίγει φάκελο για την Αργεντινή μετά τα επεισόδια στον τελικό!

Οι άσχημες εικόνες που ακολούθησαν μετά το τέλος του τελικού του Mundial, με τον... μποξέρ, Λεάντρο Παρέδες δεν πέρασαν απαρατήρητες από την FIFA, που άνοιξε φάκελο κατά της Αργεντινής.

Όπως αναφέρει το «SkySpors», η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα πραγματοποιήσει πειθαρχική έρευνα, ενώ θα μελετήσει τις εκθέσεις του διαιτητή της αναμέτρησης, Σλάβκο Βίντσιτς αλλά και το οπτικό υλικό που έχει στην διάθεσή της.

Ο βασικός λόγος της έρευνας είναι η άθλια εικόνα του Λεάντρο Παρέδες να πιάνει από τον λαιμό τον Έρικ Γκαρθία και να ρίχνει αγκωνιά στο πρόσωπο του Γκάβι, με τον Αργεντινό χαφ να κινδυνεύει πλέον με βαριά τιμωρία.

Η FIFA, όμως εξετάζει και άλλες καταγγελίες για το επεισόδιο που είχε ο Μολίνα με τον Ρόντρι αλλά και την συμπεριφορά του βοηθού προπονητή της Αργεντινής, Ρομπέρτο Αγιάλα που φέρεται να έσπρωξε τον Ντάνι Όλμο.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα περιμένει να ολοκληρωθεί η πειθαρχική έρευνα και στη συνέχεια θα ανακοινώσει τις τιμωρίες που θα επιβληθούν σε όσους παίκτες και μέλη της αποστολή της Αργεντινής είχαν εμπλοκή στα επεισόδια.