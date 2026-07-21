Έλληνας 60χρονος ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη - Στον Ερυθρό Σταυρό οι δύο Αμερικανοί

Έλληνας, ηλικίας 60 ετών και γνώρισμος στις Αρχές είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο Αμερικανοί τουρίστες.

Πρόκειται για άτομο που έχει συλληφθεί και στο παρελθόν και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν επιτεθεί στα θύματά του το πρωί της Τρίτης, λίγο μετά τις 08.00, είχε απειλήσει κι άλλους περαστικούς, σε απόσταση αναπνοής από τα εκδοτήρια εισιτηρίων για το Μουσείο της Ακρόπολης.

Για άγνωστο λόγο, έβαλε στο μάτι τα συγκεκριμένα άτομα και τα χτύπησε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς το ένα αρκετά σοβαρά, με αποτέλεσμα διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο με μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, να του κάνει τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ ο 60χρονος συνελήφθη και κρατείται.

Πηγή: ethnos.gr