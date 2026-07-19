Τρέλα για τον Όσμαν και αποθέωση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ (vids)

Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ και ο κόσμος του «Δικεφάλου» τον αποθέωσε.

Μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ καθώς ο Τζέντι Όσμαν έφτασε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «Δικεφάλου».

Ο κόσμος της ομάδας έδωσε το «παρών» στο αεροδρόμιο και αποθέωσε τον Τούρκο αστέρα, φωνάζοντας συνθήματα και δημιουργώντας μία αρκετά όμορφη ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι του συλλόγου έδειξαν την... δίψα τους για να δουν τον 31χρονο πρώην ΝΒΑερ να αγωνίζεται με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα συνεχίζουν να κινούνται σε… ρυθμό Όσμαν, καθώς την Δευτέρα (20/7) στο «PAOK Sports Arena» στις 18:30 θα παρουσιαστεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «Δικεφάλου».