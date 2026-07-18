Ο Λάσο... άνοιξε τα χαρτιά του για το μέλλον του Παπαγιάννη!

Ο Πάμπλο Λάσο... άνοιξε τα χαρτιά του για το κεφάλαιο «Γιώργος Παπαγιάννης» στην Αναντολού Εφές, μίλησε για την αποθεραπεία του Έλληνα σέντερ και τόνισε πως πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει πολλά στην τουρκική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός για τον "Big Papa" στη συνέντευξη που παραχώρησε στο "SKWEEK":

- Τι ρόλο περιμένετε να έχει ο Γιώργος Παπαγιάννης;

«Ο Παπαγιάννης προέρχεται από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν ένας παίκτης πάνω από 2,10 μέτρα τραυματίζεται σοβαρά στο γόνατο και μένει εκτός για δέκα μήνες, αν ως προπονητής πιστεύεις ότι θα επιστρέψει και θα παίξει αμέσως στο 100%, τότε μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις — αλλά δεν είσαι ιδιαίτερα έξυπνος. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν πιστεύω ότι ο "Πάπα" μπορεί να είναι στην καλύτερη κατάστασή του στο πρώτο του παιχνίδι μετά την επιστροφή. Νομίζω ότι έχουμε έναν παίκτη που μπορεί να μας προσφέρει πολλά πράγματα. Το μέγεθός του και η ευελιξία του μπορούν να προσθέσουν μια ακόμη διάσταση στο παιχνίδι μας. Αλλά θα κάναμε λάθος αν περιμέναμε αμέσως την καλύτερη εκδοχή του Παπαγιάννη. Θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στον ρυθμό της ομάδας και η ομάδα θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί σε εκείνον. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν παίκτη που πέρασε σχεδόν 10 μήνες χωρίς να αγγίξει μπάλα μπάσκετ».

- Πώς είναι σωματικά αυτή τη στιγμή;

«Αρκετά καλά. Όταν παίξαμε εναντίον του Παναθηναϊκού στο τελευταίο μας παιχνίδι στην κανονική περίοδο, ήρθε να μας επισκεφθεί. Οι ιατρικές εξετάσεις ήταν πολύ θετικές. Δουλεύει καλά. Το γόνατο έχει αποκατασταθεί καλά. Στην πραγματικότητα, οι γιατροί τον πιέζουν αρκετά ώστε να επιστρέψει στη φυσική κατάσταση που είχε πριν από τον τραυματισμό. Άρα είμαστε ήρεμοι όσον αφορά την ίδια την αποκατάσταση, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας».

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