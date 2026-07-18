MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ολυμπιακός: Προανήγγειλαν Ρόκα οι Πειραιώτες (pic)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη μεταγραφή του Ισπανού εξτρέμ, Τζόελ Ρόκα, με τον 21χρονο να κρατάει ένα κασκόλ των «ερυθρολεύκων».

 

Ολυμπιακός: Προανήγγειλαν Ρόκα οι Πειραιώτες (pic)