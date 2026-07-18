Έκπληξη: «Δεν είναι βέβαιη η παραμονή του Γιουλ στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Το συμβόλαιο του αρχηγού της «βασίλισσας» ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες και το προηγούμενο διάστημα στην Ισπανία θεωρούσαν βέβαιη την παραμονή του στη "Movistar Arena". Μάλιστα, η διοίκηση των Μαδριλένων είχε επικοινωνήσει στην πλευρά του 39χρονου γκαρντ πως τον θέλει στο ρόστερ της για όσο ο ίδιος το επιθυμεί.
Ωστόσο, η "AS" με μια αναφορά - έκπληξη αφήνει κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό.
«Μένει να φανεί αν ο αρχηγός θα ανανεώσει το συμβόλαιό του», τονίζει το σχετικό δημοσίευμα, που δεν κάνει λόγο με σιγουριά για ανανέωση από την μεριά του «θρύλου» της ομάδας.