Μεγάλη φωτιά στη Σητεία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ξερόκαμπου από το 112

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής και εθελοντές επιχειρούν στο σημείο.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πυροσβεστική στην Κρήτη καθώς το πρωί του Σαββάτου ξέσπασε μεγάλη φωτιά στη Σητεία κοντά στον Ξερόκαμπο.

Ισχυρή δύναμη επιχειρεί για να θέσει την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να μην απειληθούν χωριά, ωστόσο έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Ξερόκαμπου να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Xerokampos #Sitia of the regional unit of #Lasithi



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

«Πυρκαγιά στην περιοχή Ξερόκαμπος Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Πηγή: ethnos.gr

