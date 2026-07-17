«Ο Χεζόνια κάνει τα πάντα για να φύγει από τη Ρεάλ» - Τι αναφέρει η Marca για Ντουμπάι, Εφές και... Παναθηναϊκό

Η "Marca" αναφέρει πως ο Μάριο Χεζόνια κάνει τα πάντα για να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τι αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα για το ΝΒΑ, τη Ντουμπάι, την Εφές και τον... Παναθηναϊκό Aktor.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό, ο «Σούπερ Μάριο» είναι στην... πόρτα της εξόδου της «βασίλισσας». Ο Κροάτης φόργουορντ φαίνεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη, αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρεάλ, το οποίο έχει μόνο NBA out.

Η σχετική ρήτρα ανέρχεται στα 850χιλ. δολάρια και προς το παρόν δεν έχει βρεθεί ομάδα του «μαγικού κόσμου» που να είναι διατεθειμένη να την πληρώσει. Έτσι, το μέλλον του Χεζόνια συνεχίζει να είναι αβέβαιο. Η "Marca", βέβαια, σημειώνει πως ο παίκτης κάνει τα πάντα για να φύγει από την ισπανική πρωτεύουσα και πως αν έρθει πρόταση από τις ΗΠΑ, θα την πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη.

Από εκεί και πέρα, όμως, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως και η παραμονή του στην Ευρώπη με μεταγραφή έπειτα από buy out που θα καταβληθεί στη Ρεάλ δεν είναι μια επιλογή που θα πρέπει να αποκλείουμε. Μάλιστα, η "Marca" τονίζει πως η Ντουμπάι είναι υποψήφια για τον Κροάτη, ενώ επικαλείται τουρκικά media για να σταθεί και σε πιθανό ενδιαφέρον της Αναντολού Εφές.

Το εν λόγω ρεπορτάζ βάζει και τον Παναθηναϊκό Aktor στη συζήτηση, δίχως όμως να κάνει λόγο για ενδιαφέρον του «τριφυλλιού». Αντιθέτως, οι Ισπανοί υποστηρίζουν πως ο Χεζόνια θα ήταν καλό fit στο πλάνο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στέκονται στις πρόσφατες δηλώσεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, χωρίς να... προχωρούν το θέμα παραπάνω.