Ομπράντοβιτς: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό» (vid)

Η μεγάλη συνέντευξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η έκφραση των συναισθημάτων του για την οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Για όλους και για όλα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε μια μεγάλη συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Μεταξύ των λεγομένων του, οι «πράσινοι» υπενθυμίζουν την ατάκα του Ζοτς για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, τον Παύλο, τον Θανάση, τον Κώστα και τον Δημήτρη. «Όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι οικογένειά τους» είπε ο Ομπράντοβιτς.

Για τον επικεφαλής σήμερα της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ανέφερε πως «θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό».

Δείτε εδώ ξανά το βίντεο της συνέντευξης: