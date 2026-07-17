Ομπράντοβιτς: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό» (vid)

Για όλους και για όλα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε μια μεγάλη συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.
Μεταξύ των λεγομένων του, οι «πράσινοι» υπενθυμίζουν την ατάκα του Ζοτς για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, τον Παύλο, τον Θανάση, τον Κώστα και τον Δημήτρη. «Όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι οικογένειά τους» είπε ο Ομπράντοβιτς.
Για τον επικεφαλής σήμερα της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ανέφερε πως «θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό».
Δείτε εδώ ξανά το βίντεο της συνέντευξης:
“Everybody treated me like family. Mr. Pavlos, Thanasis, Kostas, and Dimitris... He really wants to do everything for Panathinaikos.” 🗣️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2026
Coach Zeljko Obradovic opens up about his bond with the Giannakopoulos family and his return.
Watch his full exclusive interview now on our… pic.twitter.com/GEkaXA5agj