Τα εισιτήρια για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε λεπτομέρειες και οδηγίες για τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα με την Άλκμααρ στην Ολλανδία το επόμενο Σάββατο (25/07, 16:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον φιλικό αγώνα απέναντι στην AZ Alkmaar που θα διεξαχθεί στο AFAS STADION το Σάββατο 25/07 και ώρα 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Όσοι φίλαθλοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα, πρέπει να αποστείλουν email στο [email protected], με θέμα «Αλκμαάρ – Ολυμπιακός» αυστηρά μέχρι την Τετάρτη 22/07 στις 22:00 με τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία:

Αναλυτικά τα ονοματεπώνυμα (με λατινικούς χαρακτήρες) που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Σε περίπτωση που μεταβούν στο Στάδιο με αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, τον αριθμό κυκλοφορίας τους.

Στη συνέχεια θα τους αποσταλεί επιβεβαιωτικό email για τον τρόπο εισόδου στο Στάδιο.

Η είσοδος στο Στάδιο είναι δωρεάν με την προϋπόθεση ότι έχουν σταλεί τα παραπάνω στοιχεία μέχρι την Τετάρτη 22/07 στις 22:00.

Τονίζεται ότι όσοι φίλαθλοι δεν έχουν στείλει το ενημερωτικό email, να μην μεταβούν στο AFAS STADION προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας».